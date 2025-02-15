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В Сочи на зимнем фестивале искусств стартовал «Марафон романтических сонат»

В Сочи на зимнем фестивале искусств стартовал «Марафон романтических сонат»

В Зале органной и камерной музыки в Сочи проходит «Марафон романтических сонат» под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина и «Русского концертного агентства», сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Дома музыки.

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