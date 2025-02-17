Петербурженка, сломавшая ногу из-за гололеда на Науки, отсудила 500 тысяч у АО «Коломяжское». Травму правой ноги 63-летняя петербурженка заработала, поскользнувшись у дома 24 по проспекту Науки.
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Петербурженка, сломавшая ногу из-за гололеда на Науки, отсудила 500 тысяч у АО «Коломяжское». Травму правой ноги 63-летняя петербурженка заработала, поскользнувшись у дома 24 по проспекту Науки.