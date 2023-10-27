На юге Санкт-Петербурга резко взлетела скорость мобильного интернета благодаря новым технологиям

В Шушарах расширяют инфраструктуру мобильной сети, чтобы удовлетворить растущий спрос на связь. Модернизируется существующее оборудование, запускаются новые базовые станции, что позволяет увеличить скорость Интернета для всех жителей района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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