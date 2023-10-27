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На юге Санкт-Петербурга резко взлетела скорость мобильного интернета благодаря новым технологиям

На юге Санкт-Петербурга резко взлетела скорость мобильного интернета благодаря новым технологиям

В Шушарах расширяют инфраструктуру мобильной сети, чтобы удовлетворить растущий спрос на связь. Модернизируется существующее оборудование, запускаются новые базовые станции, что позволяет увеличить скорость Интернета для всех жителей района.

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