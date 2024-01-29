США готовятся нанести комбинированный ракетный удар по Ирану

В ответ на недавнюю атаку американской военной базы на северо-востоке Иордании у сирийской границы со стороны проиранского движения «Исламское сопротивление в Ираке» США могут принять важное военное решение по ситуации в регионе.
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