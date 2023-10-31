Пенсионерам рассказали, как оформить пенсию не выходя из дома

Рассчитать размер будущей пенсии, пройти процедуру назначения и передать в Социальный фонд России (СФР) реквизиты для её получения теперь можно не выходя из дома, через приложение СберБанк Онлайн, сообщает PRIMPRESS.
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