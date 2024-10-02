Карбонара по рецепту Джейми Оливера. Пошаговый рецепт

Из простых макарон можно приготовить блюдо, за которое все будут просить добавки. Паста карбонара, несмотря на свою популярность, редко готовится в домашних условиях, хотя на самом деле это совсем не сложно.
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