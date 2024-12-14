Политолог о выступлении Путина на съезде «Единой России»: «Формируем новую элиту»

Президент РФ Владимир Путин произнес речь в ходе открытия XXII съезда партии «Единая Россия». О ключевых тезисах выступления президента и будущем политической жизни страны «ФедералПресс» рассказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов:«Традиционно президент России Владимир Путин как основатель и лидер «Единой России» выступил на XXII съезде партии, подводя итоги работы в этом году.
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