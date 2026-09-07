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Нацпарк «Таганай» напомнил туристам, что на их территории тоже есть медведи

Нацпарк «Таганай» напомнил туристам, что на их территории тоже есть медведи

В национальном парке «Таганай» тоже есть медведи. «Почему-то этот факт вызывает удивление у некоторых туристов, но мы регулярно встречаем следы косолапых у троп.

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