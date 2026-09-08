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В Подмосковье в ночь на 9 сентября можно будет снять полярное сияние

В Подмосковье в ночь на 9 сентября можно будет снять полярное сияние

В ночь на 9 сентября вероятность появления полярного сияния станет одной из самых высоких за последние месяцы.

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