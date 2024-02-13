Юань в приоритете: в «Норникеле» рассказали о принципах заимствования Татьяна АрестоваСергей Малышев, финансовый директор и старший вице-президент «Норникеля» прокомментировал стратегию заимствований компании.
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