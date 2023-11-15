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Признал свое поражение? Принц Гарри позвонил отцу

Признал свое поражение? Принц Гарри позвонил отцу

Появилась надежда на примирение короля с «мятежным» сыном. Появилась надежда на примирения Карла и Гарри LEGION-MEDIAПринц Гарри, похоже, наконец-то решил начать налаживать разрушенные им отношения с отцом.

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Комментарии
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ольга решетникова
&quot;Что подтолкнуло Гарри позвонить отцу, сказать трудно.&quot;(с)  Легко:  Денег будет просить.
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20 час.

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