Признал свое поражение? Принц Гарри позвонил отцу

Появилась надежда на примирение короля с «мятежным» сыном. Появилась надежда на примирения Карла и Гарри LEGION-MEDIAПринц Гарри, похоже, наконец-то решил начать налаживать разрушенные им отношения с отцом.
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