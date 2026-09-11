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В Барнауле собираются снести более 300 представляющих опасность деревьев

В Барнауле собираются снести более 300 представляющих опасность деревьев

В перечне предназначенных для сноса насаждений значатся тополи, клены, вязы и другие деревья В Октябрьском районе Барнаула до конца 2026 года планируют снести 304 аварийных дерева.

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