Росатом проведет Глобальный атомный форум в Санкт-Петербурге в 2027

В 2027 году Санкт-Петербург примет следующий Глобальный атомный форум в честь 20-летия "Росатома". Об этом сообщил гендиректор Алексей Лихачев на 70-й сессии МАГАТЭ, пригласив страны-участницы.
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