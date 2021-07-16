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Что сделали с заводом «эффективные менеджеры»? — история заброшенного советского завода Центролит

Что сделали с заводом «эффективные менеджеры»? — история заброшенного советского завода Центролит

Каширский завод «Центролит» был построен и запущен в 1963 году. Во времена Советского Союза это предприятие считалось одним из самых крупных в Каширском районе.

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кормчий
А что сделали со страной в 90-е "молодые реформаторы " ? Некоторые из них и сейчас на плаву.
Виктор Ершов
Они уже не молодые, но реформаторы с золотыми яйцами
Юрий Гаврилов
Промышленных предприятий в России становится всё меньше и меньше. Видимо в этом суть политики нынешней власти.

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