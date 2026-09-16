Медвежий спор: Минприроды и охотники о нашествии хищников в России

Ситуацию с нашествием медведей в России обсудили на конференции «Медведи и люди» в ТАСС. Модератор предупредила: бурый медведь активно вторгается в населенные пункты и заглядывает в палатки, так что воспринимать его как милого сказочного героя уже нельзя.