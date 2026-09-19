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Пауза вместо снижения: почему Банк России взял передышку и что это значит для вкладчиков и заемщиков

Пауза вместо снижения: почему Банк России взял передышку и что это значит для вкладчиков и заемщиков

Сентябрьское заседание Банка России стало моментом, когда привычная траектория движения ключевой ставки неожиданно остановилась.

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