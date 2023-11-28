На Ямале назвали самые востребованные профессии для безработных

Наиболее востребованными профессиями для обучения безработных Ямала в 2023 году стали специальности в финансовой и IT-сфере, сообщили агентству «Север-пресс» в отделе информации департамента занятости населения ЯНАО.
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