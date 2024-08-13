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Царьград

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Подвал больницы загорелся на севере Москвы

Подвал больницы загорелся на севере Москвы

Информации о пострадавших в пожаре нет.На севере Москвы произошёл пожар на территории больницы. Согласно предварительной информации, загорелся подвал трехэтажного административного здания.

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