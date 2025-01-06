Анджелина Джоли появилась на премии "Золотой глобус" с дочерью Захарой

Анджелина Джоли посетила церемонию вручения наград премии "Золотой глобус —2025". На красную дорожку актриса вышла вместе с дочерью Захарой, которая очень часто сопровождает её в свете в последнее время (несмотря на то, что ходят слухи, что у девушки проблемы с алкоголем).
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