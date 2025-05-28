Актер Глеб Калюжный отправился на срочную службу, уголовное дело прекращено

Правовые претензии к нему сняты после выполнения гражданского долга В отношении извсетного актера, звезды фильма «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного прекратили уголовное дело об уклонении от армейской службы.
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