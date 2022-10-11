Учёный трагически погиб в Москве

В Москве трагически погиб профессор-языковед Виктор Порхомовский. Учёного-филолога, который являлся сопредседателем комиссии РАН по истории литературных языков, нашли 10 октября под окном дома соцобслуживания, где он проживал последнее время.
В Москве трагически погиб профессор-языковед Виктор Порхомовский. Учёного-филолога, который являлся сопредседателем комиссии РАН по истории литературных языков, нашли 10 октября под окном дома соцобслуживания, где он проживал последнее время.
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