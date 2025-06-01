Реджеп Законодатель: Эрдоган решил переписать Конституцию

Реджеп Тайип Эрдоган созвал специальную юридическую группу для подготовки новой Конституции страны. По его мнению, нынешняя версия основного закона — наследие эпохи военного переворота, совершенного в 1980 году, и поэтому ее необходимо обновить.
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