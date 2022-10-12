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Сенатор Шумилова предложила ввести в школах уроки начальной медподготовки старшеклассников

Сенатор Шумилова предложила ввести в школах уроки начальной медподготовки старшеклассников

Учеников старших классов захотели обучать медицинским навыкам. Вернуть в программу начальную медподготовку предложила член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова.

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