Минобороны рассказало о ситуации на Украине к 18 апреля

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что минувшей ночью высокоточными ракетными ударами было поражено 16 военных объектов, в числе которых 5 командных пунктов, три склада боеприпасов, хранилище топлива и военная техника.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что минувшей ночью высокоточными ракетными ударами было поражено 16 военных объектов, в числе которых 5 командных пунктов, три склада боеприпасов, хранилище топлива и военная техника.
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