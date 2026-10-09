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Регионы России

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Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX выше мировой экономики

Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX выше мировой экономики

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что рассматривает возможность, при которой стоимость его частной аэрокосмической компании SpaceX может превысить всю мировую экономику.

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