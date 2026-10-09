Илон Маск допустил рост капитализации SpaceX выше мировой экономики

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что рассматривает возможность, при которой стоимость его частной аэрокосмической компании SpaceX может превысить всю мировую экономику.
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