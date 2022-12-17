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МО РФ подтвердило нанесение массированного удара по украинским объектам ОПК и энергетики

МО РФ подтвердило нанесение массированного удара по украинским объектам ОПК и энергетики

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков на брифинге 17 декабря сообщил, что вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по украинским объектам инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в пятницу, 16 декабря.

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