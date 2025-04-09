В российском аэропорту пассажиры могут самостоятельно регистрировать багаж

Систему самостоятельной регистрации багажа запустили для пассажиров в аэропорту Нового Уренгоя. Воспользоваться ею смогут те, кто прошел онлайн-регистрацию на рейсы авиакомпаний "Ямал", UTair, Red Wings, "Россия" и "Уральские авиалинии".
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