В российском аэропорту пассажиры могут самостоятельно регистрировать багаж

Систему самостоятельной регистрации багажа запустили для пассажиров в аэропорту Нового Уренгоя. Воспользоваться ею смогут те, кто прошел онлайн-регистрацию на рейсы авиакомпаний "Ямал", UTair, Red Wings, "Россия" и "Уральские авиалинии".