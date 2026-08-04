Итог ударов по Украине: санавиация НАТО летает из Жешува в челночном режиме Сразу четыре авиарейса по медицинской эвакуации из аэропорта польского Жешува было выполнено 3 августа.
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Итог ударов по Украине: санавиация НАТО летает из Жешува в челночном режиме Сразу четыре авиарейса по медицинской эвакуации из аэропорта польского Жешува было выполнено 3 августа.
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