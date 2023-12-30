Опасно ли передавать VIN-номер автомобиля и фото ПТС посторонним

Нормальной практикой считается обмен данными при купле-продаже транспорта. Опасно ли передавать некоторые сведения о машине постороннему лицу? VIN-номер содержит подробную информацию о транспорте - тип конструкции, модификация, место и время выпуска, технические характеристики.