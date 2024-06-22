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Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства

Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исключил вице-премьера Татьяну Голикову из состава Координационного совета по проведению Десятилетия детства, назначив его председателем вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации.

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