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Непростые миллиарды: реанимация малой авиации России

Непростые миллиарды: реанимация малой авиации России

Любые варианты оправдания региональных перевозок с точки зрения окупаемости ни к чему не приведут – перелеты на малые расстояния внутри страны всегда будут убыточны.

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