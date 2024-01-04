Акции Сбера заняли первое место в рейтинге самых выгодных российских бумаг

"РБК Инвестиции" составили рейтинг (https://quote.rbc.ru/news/article/658d84f29a79472fbc9ca60e) из 10 бумаг российских компаний, которые показали самый большой рост с 29 декабря 2000 года по 26 декабря 2023 года.
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