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Александр Мостовой: «Многие бы грызли землю в Европе, если бы у нас не кидались деньгами. Люди по 5 мячей забивают за сезон и имеют зарплату по 2-3 миллиона – ужас»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился размышлениями на тему возможного трансфера хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в « Галатасарай ».

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