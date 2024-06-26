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Владимир Якушев стал наставником финалиста программы «Время героев»

Владимир Якушев стал наставником финалиста программы «Время героев»

МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. Врио секретаря Генсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия», полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретился с участником программы «Время героев», командиром войсковой части, подполковником Александром Загайновым в Центральном исполкоме партии.

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