Владимир Якушев стал наставником финалиста программы «Время героев»

МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. Врио секретаря Генсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия», полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретился с участником программы «Время героев», командиром войсковой части, подполковником Александром Загайновым в Центральном исполкоме партии.
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