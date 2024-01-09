Известный журналист и этнограф Торехан Майбас отмечает юбилей

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поздравил с 70-летием почётного журналиста РК, почётного гражданина области, поэта и писателя, краеведа Торехана Майбаса, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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