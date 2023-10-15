Посол РФ Бурмистров: переговоры по корейскому кризису зашли в тупик

Переговоры, касающиеся урегулирования ситуации на Корейском полуострове, зашли в тупик. В настоящее время выхода из него не видно, передает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олега Бурмистрова.