Посол РФ Бурмистров: переговоры по корейскому кризису зашли в тупик

Переговоры, касающиеся урегулирования ситуации на Корейском полуострове, зашли в тупик. В настоящее время выхода из него не видно, передает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олега Бурмистрова.
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