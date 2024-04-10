Рынки АТР во вторник показали рост и падение индексов

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона не пришли к единому тренду во вторник. Рост индексов возглавил Nikkei 225, поднявшись на 1,08% благодаря выходу индекса доверия потребителей, который достиг самого высокого уровня с мая 2019 года.
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