Рынки АТР во вторник показали рост и падение индексов

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона не пришли к единому тренду во вторник. Рост индексов возглавил Nikkei 225, поднявшись на 1,08% благодаря выходу индекса доверия потребителей, который достиг самого высокого уровня с мая 2019 года.