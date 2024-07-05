Посол Турции вызван в МИД ФРГ за "волчье приветствие" турецкого футболиста

Министерство иностранных дел Германии объявило о вызове посла Турции. ФРГ принимает чемпионат Европы по футболу, на котором турецкий футболист показывал ультранационалистическое приветствие, сообщает CNN.
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