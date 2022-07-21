На день рождения Судоплатова...

«Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Александр Дюма, «Три мушкетера» Пока существует сам институт государства, ему будут нужны люди, защищающие его интересы, в том числе и самыми жесткими методами.
«Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Александр Дюма, «Три мушкетера» Пока существует сам институт государства, ему будут нужны люди, защищающие его интересы, в том числе и самыми жесткими методами.
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