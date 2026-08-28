Deepal S05 в России: эксперт назвал цену и конкурентов

По мнению директора по маркетингу АГ «Авилон» Юрия Блинова, главными конкурентами Deepal S05 на российском рынке станут официально продаваемые Geely EX5, Evolute i-SKY и UMO 5.
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