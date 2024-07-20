Московский проект «Контуры культуры» удостоен международной премии

Проект московского правительства «Контуры культуры» удостоен премии «ОГМВ — Мехико — Культура 21», которую вручает Всемирная организация «Объединенные города и местные власти», сообщается в Телеграм-канале Департамента культуры Москвы.
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