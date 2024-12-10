Медвежий угол
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Медвежий угол

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В общем, заткнитесь уже. Надоели...

В общем, заткнитесь уже. Надоели...

  Какой кошмар вчера творился в Телеге и прочих российских пабликах, кошмарнее разве что был шабаш в западных СМИ.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная статья!!!
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Инна Каракеян
А СЕЙЧАС ЧЬЮ  ЗЕМЛЮ  БУДУТ  ЗАСЫПАТЬ  В  ОБУВЬ ?  Свою то  уже  продали
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