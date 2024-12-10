Какой кошмар вчера творился в Телеге и прочих российских пабликах, кошмарнее разве что был шабаш в западных СМИ.
В общем, заткнитесь уже. Надоели...
Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная статья!!!
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7 час.
Инна Каракеян
А СЕЙЧАС ЧЬЮ ЗЕМЛЮ БУДУТ ЗАСЫПАТЬ В ОБУВЬ ? Свою то уже продали
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7 час.
Иван Щукин
Да всё это Верховный прекрасно знает, да вот только не всё может или не хочет, или не разрешают, вариантов много!
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4 час.
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