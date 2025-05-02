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РБК СТИЛЬ

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Что такое смарт-педикюр, чем отличается от обычного: преимущества и этапы

Что такое смарт-педикюр, чем отличается от обычного: преимущества и этапы

Что это Отличия от обычного Как делают Плюсы и минусы Частые вопросы Материал прокомментировали: Надежда Щербакова, тренер-технолог сети салонов красоты Beauty Studio Инны Морозовой; Галина Рудой, ведущий инструктор бренда Zet Color, действующий мастер, инструктор-консультант по полимерным материалам.

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