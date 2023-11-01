Жилой дом по Чапаева, 36 восстановят после пожара

Ремонтные работы уже начались. Специалисты подрядной организации уберут гарь в выгоревшем подъезде. Кроме того, здесь будет обновлены стены и полы, заменена система электроснабжения и сделана чистовая отделка в местах общего пользования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии