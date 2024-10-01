Стали известны результаты первого игрового дня второго тура Лиги чемпионов. Разгромные победы одержали английский "Манчестер Сити", немецкая "Боруссия Дортмунд", итальянский "Интер", испанская "Барселона" и французский "Брест".
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