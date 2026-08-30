Русский чемпион Никишин и канадский талант Фантилли. Лучшие ограниченно свободные агенты НХЛ без контрактов

Эти парни не знают, где продолжат карьеру.До старта нового сезона НХЛ остается все меньше времени, а несколько очень заметных игроков по-прежнему не знают, где продолжат карьеру.
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