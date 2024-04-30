Помочь участникам спецоперации можно на фестивале «Пасхальный дар»

Фестиваль «Пасхальный дар» стартовал на 60 площадках в Москве. В этом году в рамках мероприятия проходит несколько активностей — есть сбор помощи для участников специальной военной операции, можно принять участие в благотворительной ярмарке обмена «Дари и получай», помочь домашним животным и взять питомца домой.
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