Помочь участникам спецоперации можно на фестивале «Пасхальный дар»

Фестиваль «Пасхальный дар» стартовал на 60 площадках в Москве. В этом году в рамках мероприятия проходит несколько активностей — есть сбор помощи для участников специальной военной операции, можно принять участие в благотворительной ярмарке обмена «Дари и получай», помочь домашним животным и взять питомца домой.