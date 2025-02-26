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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK)

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Фондовый рынок США рухнул, потеряв $500 млрд всего за один час.

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