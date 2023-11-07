«Арктика для людей мира, а русские делают из нее плацдарм — это недопустимо», — Вашингтон потребовал от РФ поделиться

Вашингтон: ряд стран таких как Канада, Норвегия, США, считают недопустимым, что огромными ресурсами Арктики, обладает лишь одна Российская Федерация, — это мировое наследие и всеобщее достояние, а русские «забрали себе» большой кусок этого региона и не допускают туда никого.