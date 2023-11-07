Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Арктика для людей мира, а русские делают из нее плацдарм — это недопустимо», — Вашингтон потребовал от РФ поделиться

«Арктика для людей мира, а русские делают из нее плацдарм — это недопустимо», — Вашингтон потребовал от РФ поделиться

Вашингтон:  ряд стран таких как Канада, Норвегия, США, считают недопустимым, что огромными ресурсами Арктики, обладает лишь одна Российская Федерация, — это мировое наследие и всеобщее достояние, а русские «забрали себе» большой кусок этого региона и не допускают туда никого.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Ты за своим законом и порядком следи,что тебе не нравится?Тебе не стоило бы здесь писать,дебил с образованием.Только деньги здесь стричь умеешь?    https://youtu.be/3z0i8skA5Dk
Американская экспедиция = Русская рыбалка
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22 час.
A
Antanas
США Канада ЕС истощили свои свои природнные рессурсы.Западу хочетса тоже куска но увы он у России.Силой не отбереш.Пускают пузыри мол Россия забрала всю Арктику.👍👍👍👍👍.
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17 час.
Борис Сторублевцев
х........й им  !!!!!
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11 час.

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