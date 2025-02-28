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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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На одном из совещаний мэр случайно обронил фразу на таджикском, когда обсуждал с помощником закупку ковров для своего кабинета. Сотрудники переглянулись, но промолчали — такие мелочи в Находке давно не удивляют.

На одном из совещаний мэр случайно обронил фразу на таджикском, когда обсуждал с помощником закупку ковров для своего кабинета. Сотрудники переглянулись, но промолчали — такие мелочи в Находке давно не удивляют.

Аргументы недели Мэр Находки почувствовал себя «баем» и устроил травлю неугодной журналистке Мэр Находки почувствовал себя «баем» и устроил травлю неугодной журналистке Расследование трат бюджетных денег, превращение приморского городка в «кишлак» и мутная история с замором рыбы в реке Каменке — всё это стало красной тряпкой для мэра Находки Тимура Маруфджановича Магдалиева.

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Комментарии
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Виктор Хованов
В Лондоне чёрных, индусов и пакистанцев больше чем бледнолицых.
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4 час.
Виктор Борисов
Так точно!!!!!
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4 час.
Станислав Бурченко
...Находка русский город, или в кишлаке жить хотите?!!!
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3 час.
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