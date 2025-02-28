На одном из совещаний мэр случайно обронил фразу на таджикском, когда обсуждал с помощником закупку ковров для своего кабинета. Сотрудники переглянулись, но промолчали — такие мелочи в Находке давно не удивляют.

Аргументы недели Мэр Находки почувствовал себя «баем» и устроил травлю неугодной журналистке Мэр Находки почувствовал себя «баем» и устроил травлю неугодной журналистке Расследование трат бюджетных денег, превращение приморского городка в «кишлак» и мутная история с замором рыбы в реке Каменке — всё это стало красной тряпкой для мэра Находки Тимура Маруфджановича Магдалиева.
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